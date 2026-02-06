ソフトバンクの牧原大成内野手が6日、キャンプ地入りした。2月中旬まで独自調整が認められたS組メンバーに指名されているが、一足早くチームに合流。ランチ特打も行う予定だ。また、笹川吉康外野手が体調不良のため宿舎で静養となった。