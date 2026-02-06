秋田地方気象台は風雪に関する秋田県気象情報を午前5時10分に発表しました。沿岸では、低気圧や冬型の気圧配置の影響により、雪を伴った西よりの強い風が吹く見込みです。6日夕方にかけて、雪を伴った強い風に注意・警戒してください。〈気象概況〉低気圧が急速に発達しながら日本海を東北東へ進んでいます。この低気圧は6日はオホーツク海へ進み、日本付近は8日にかけて強い冬型の気圧配置となるでしょう。東北地方の上空約