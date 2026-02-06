鉄道を進化させる車両用空調装置（屋根上集中式）の新製品（画像：三菱電機）日本の鉄道車両メーカーで社名が挙がるのは、順不同で日立製作所、川崎車両、日本車輌製造、総合車両製作所（J-TREC）、近畿車輛といったところ。さらに車両本体は製造しないものの、鉄道電機品の世界で国内外に名をはせるのが三菱電機だ。三菱電機社会システム事業本部モビリティインフラシステム事業部から、鉄道車両用高性能空調装置のニュースが届い