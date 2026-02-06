ライト工業がカイ気配スタートで５日続伸、１月１９日につけた昨年来高値３７３５円を一気に上抜き新値街道に突入した。法面保護工事や地盤改良工事など特殊土木に強みをもつ建設会社で業績も好調な推移をみせている。豊富な手持ち工事の施工が進捗し売上高の伸びが顕著なほか、採算性が向上し利益面でも押し上げ効果が発現している。 同社が５日取引終了後に発表した２６年３月期第３四半期（２５年４～１２月