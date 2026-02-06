カナミックネットワークが大幅高で、昨年来高値５６９円に接近している。同社は５日取引終了後、２６年９月期第１四半期（１０～１２月）の連結決算を発表。営業利益は前年同期比２５．９％増の４億６０００万円となり、上半期計画の９億円に対する進捗率は５１．１％となった。 売上高は同１２．９％増の１４億７８００万円で着地。介護関連情報を提供するインターネット広告サービスや介護業界に