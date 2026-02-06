スクウェア・エニックス・ホールディングスは大幅続伸している。５日の取引終了後、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算の発表にあわせて、通期業績予想を修正した。営業利益予想を前回予想の４１０億円から４９０億円（前期比２０．７％増）、最終利益予想を１６９億円から２７０億円（同１０．６％増）に引き上げた。売上高予想は据え置き。最終利益は減益予想から一転増益を見込む。スクエニＨＤ