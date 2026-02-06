総務省消防庁は先月20日からの大雪に関連して死亡した人が全国であわせて42人に上ったと発表しました。きのう（5日）の発表から4人増えていて、大雪による被害が相次いでいます。消防庁によりますと先月20日からきょう（6日）午前8時半までの間に大雪に関連して死亡した人は1道1府8県で合わせて42人に上りました。きのうの発表から青森県、秋田県、新潟県で1人ずつ増えたほか福井県でも雪による死者が初めて確認されました。また、