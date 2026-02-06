TBSテレビおよびJNN系列局の記者・ディレクターたちが手がけてきたドキュメンタリー作品を上映する「TBSドキュメンタリー映画祭2026」が、3月13日より東京・大阪・京都・名古屋・福岡・札幌の全国6都市で順次開催される。2021年のスタートから回を重ね、今回で第6回を迎える。今回の映画祭予告映像とキービジュアルが解禁された。【動画】「TBSドキュメンタリー映画祭2026」予告編本映画祭は、歴史的事件や社会問題、市井の人