「阪神春季キャンプ」（６日、宜野座）第１クール最終日となる４日を体調不良で欠席していた中野拓夢内野手が、笑顔で球場入りした。この日は９時１０分に、コーチらのタクシーで球場に到着。マスクはしておらず、笑顔も見せていた。個別練習する予定となっている。