6日午前9時23分ごろ、長野県で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は長野県北部で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは3.5と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度2を観測したのは、長野県の栄村です。【各地の震度詳細】■震度2□長野県栄村■震度1□長野県飯山市山ノ内町□群馬県中之条町草津町□新潟県十日