アメリカのテレビ番組の女性司会者の母親が行方不明となっている事件で、警察は誘拐の疑いで捜査を進め、有力な情報に5万ドルの報奨金を出すと発表した。先月31日、アメリカのNBCテレビの朝の情報番組「TODAY」の女性司会者、サバンナ・ガスリーさんの母親、ナンシー・ガスリーさん（84）が、アリゾナ州の自宅から姿を消し、地元警察とFBI＝連邦捜査局が捜査を続けている。警察によると、ナンシーさんは先月31日の夜に自宅に戻った