ドジャース大谷翔平投手（３１）が地元ロサンゼルスで最優秀アスリート賞を受賞した。南カリフォルニアのスポーツ界を横断的に支える業界団体「ＬＡスポーツ・カウンシル」が主催する第２０回ＬＡスポーツ・アワードが１月下旬に開催され、ドジャースが主要４部門を受賞する快挙を成し遂げた。１９８８年に設立された同団体は、ロサンゼルス地域におけるプロスポーツからアマチュア、教育、地域社会までを包含するスポーツ産