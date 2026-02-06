２年連続でサイ・ヤング賞に輝いたタイガースのタリク・スクバル投手（２９）が仲裁裁判に勝訴したと「ニューヨーク・ポスト」紙のジョン・ヘイマン記者が５日（日本時間６日）、自身のＸで速報した。スクバルは仲裁申請額を３２００万ドル（約５０億円）、タイガースは１９００万ドル（約２９億８０００万円）と提示額は１３００万ドル（約２０億円）もの開きがあった。同記者は「スクバルは１９００万ドルではなく３２００万