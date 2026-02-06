ドジャースのキム・ヘソン内野手（２７）がドジャース専門メディア「ドジャース・ネーション」のインタビューに答え、不完全燃焼に終わったルーキーイヤーを振り返った。昨季の評価を聞かれ「１００点中３０点です。理由は分かりませんが、満足できませんでした」と告白。昨オフ、３年総額１２５０万ドル（約１９億６０００万円）でドジャースと契約したヘソンは昨季の開幕を３Ａで迎え、５月にようやくメジャー昇格も出場機会