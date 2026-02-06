【イタリア・ミラノ５日（日本時間６日）発】スピードスケート女子でミラノ・コルティナ五輪代表の高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）は、無限の伸びしろを秘めている。６日に開幕する真冬の祭典に向けて、この日は本番会場で調整。自身のレースは連覇のかかる１０００メートル（９日＝日本時間１０日）からスタートする。「純粋なスプリンターではない。トップスピードを最大限出さないと勝てない」と分析した。本番会場は展示