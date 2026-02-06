日本ハムの新庄剛志監督が６日、異例の早出視察を行った。午前８時４０分、通常よりやや早く球場入りすると、待ち受けたファンにも直接「サブグラウンドに…」とサブグラウンドへ来るよう呼びかけた。自身も球場入り直後にサブグラウンドへ。そこでは二塁挑戦を指示した野村佑希内野手が二塁特守を行っていた。谷内内野守備走塁コーチが手で投げるゴロを、二塁へトスやスローイングする動きを反復。スタッフミーティングの