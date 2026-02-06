フジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜・午前８時１４分）は６日、ミラノ・コルティナ五輪が６日（日本時間７日未明）に開会式を迎えることを報じた。スタジオでは注目の競技が話題になり、コメンテーターを務める川合俊一・日本バレーボール協会会長は「フィギュアとかビッグエアとか、しっかりちゃんとできたら、ほぼメダルじゃないですか？しっかりちゃんとやれるっていうのが一番難しいので、精神力で頑張って