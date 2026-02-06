ソフトバンクが６日、第２クールをスタートさせた。この日からＳ組（原則１４日合流）で、ＷＢＣ日本代表に選出されている牧原大成が合流。ウォーミングアップは別メニューで行った。また、４日の第１クール最終日に左足のコンディション不良でブルペンを回避した大津は全体アップに姿を見せ、笹川は体調不良で欠席となった。