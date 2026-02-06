３月に行われる第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する全２０チームの出場登録選手が５日（日本時間６日）、ＭＬＢネットワークの番組内で発表された。侍ジャパンはすでに発表されていたドジャース・大谷翔平投手（３１）、山本由伸投手（２７）ら３０人が変わりなく発表された。日本で発表された際に大谷のポジションは「投手」で登録されていたが、この日の発表では「ＤＨ」となった。井端監督はこ