ＤｅＮＡの沖縄・宜野湾キャンプは６日、第２クールがスタートした。練習開始前には、前日新人選手６人が訪問した沖縄・本部町のマグロ養殖場「マルハニチログループ大洋エーアンドエフ沖縄事業所」から、体長１５０センチ、重量７０キロのクロマグロが差し入れられ、贈呈式で相川亮二監督が巨大なマグロを前に笑顔で記念写真に収まった。チームプレーを重視した組織力強化をテーマにしている今回のキャンプ。この日は報道