体調不良のため４日の練習を欠席した阪神・中野拓夢内野手が春季キャンプ第２クール初日の６日、主力中心の宜野座に再合流した。コーチ陣と同じ車でチーム宿舎から移動し、笑顔も見せた。この日は、別メニュー調整の予定。少しずつ万全の状態に戻していく。