TOKYO AUTO SALON 2024 の動画が出回ると、ひとりのキャンギャルに注目が集まった。再生数150万回。郄橋七瀬さん（@r77m722）、20歳だ。170センチ近くの長身と圧巻のスタイルを前に、思わず「これが9頭身か」と唸った。一方、SNSにおける日々の発信などからもわかるように、一風変わった女性でもある。今をときめく美少女の、驚きの半生に耳を傾けた。◆「ポーチ」を持ち歩くファンたち――郄橋さんのファンは、非