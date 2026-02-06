1989年に日本中を震撼させた、女子高生コンクリート詰め殺人事件。主犯グループとして知られる4名の少年のほか、100名近くの人たちが事件にかかわっていたとされる。一方、SNS黎明期には、事実無根であるにもかかわず、「実行犯」に仕立て上げられた人がいる。スマイリーキクチさん。『爆笑オンエアバトル』『ボキャブラ天国』など、現在でもなお語り継がれるお笑いバラエティ番組で人気を博した芸人だ。ネット掲示板の実行犯