愛知県警察本部＝2020年10月20日、名古屋市中区三の丸オンラインで賭けマージャンをしたとして、愛知県警が6日にも、賭博容疑で津島署の40代の男性巡査部長ら3人を書類送検する方針を固めたことが捜査関係者への取材で分かった。県警は監督責任者に当たる上司や、勤務中に馬券などを購入していた他の警察官を含め20人程度を処分する見通し。捜査関係者によると、3人はスマートフォンを使用して賭けマージャンをした疑いが持た