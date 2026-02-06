3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する各国・地域の出場登録選手が6日、発表された。1次ラウンドで日本と同じプールCに入るオーストラリアは前回大会よりも厚みを増した選手層で、過去最高成績を狙う。前回23年の大会では1次ラウンドで韓国、中国、チェコを破り、史上初めて8強に進出。キューバに敗れはしたが、チームとしての可能性を示す大会となった。前回大会に続き、デービッド・ニル