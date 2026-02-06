キリンHDが売却を発表した、バーボンウイスキーのブランド「フォアローゼズ」キリンホールディングス（HD）は6日、バーボンウイスキーのブランド「フォアローゼズ」を米ワイン大手のE.＆J.ガロワイナリーに最大7億7500万ドル（約1200億円）で売却すると発表した。成長領域に据える健康食品などのヘルスサイエンス事業拡大に向け、体制を見直す。フォアローゼズは1888年に誕生したブランド。キリンHDの中核子会社のキリンビール