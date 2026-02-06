俳優・渡辺篤史が案内役を務めるテレビ朝日系の人気番組『渡辺篤史の建もの探訪』（毎週土曜前4：25）が、7日に放送される。今回紹介されるのは、神奈川県葉山町に建つ「海と山の間に暮らす葉山の家（浅見邸）」だ。【写真】北東角地「神奈川県葉山町・浅見邸」敷地は、海と山に挟まれた住宅地の北東角地。外観は落ち着いた色合いの左官壁を基調とし、戸袋部分に木を張ることでさりげないアクセントを加えている。芝生や大