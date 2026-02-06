エアボルネオは、ATR機を最大12機導入する。内訳は、ATR72-600型機5機とATR42-600型機3機の計8機が確定発注。さらにオプション4機を有する。2027年から2029年にかけて受領を予定している。エアボルネオは、マレーシア・サラワク州政府が運営する航空会社。1月にMASウイングスのすべての業務を継承し、ブランドを変更した。現在はATR72-500型機を8機運航している。