インフルエンサー、モデルとして活動中の阿部なつきさんは2月5日、自身のX（旧Twitter）を更新。驚きの報告をしました。【画像】「訴え案件」「無許可はさすがに意味わからん」「どゆこと？！？！」阿部さんは「無許可で香港の雑誌の表紙になってたんだけど…どゆこと？！？！」とつづり、2枚の画像を投稿。友人から「香港にいたんだけどwww」というメッセージと共に、香港の店に阿部さんが表紙の雑誌が並ぶ様子が送られてきたよう