横浜地方気象台（資料写真）横浜地方気象台は６日、雪に関する気象情報を発表した。神奈川県内では７日昼前から８日にかけて、箱根や丹沢など西部の山地（標高５００メートル以上）を中心に雪が降り、東部でも積雪の恐れがあるという。交通への影響や路面の凍結などに注意を呼びかけている。気象台によると、日本付近は７日から８日にかけて次第に強い冬型の気圧配置となり、関東甲信地方の上空に強い寒気が流れ込む見込み。県