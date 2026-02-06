ドジャースの非情ぶりに批判の声が上がっている。ドジャースは３日（日本時間４日）にヤンキースからウエーバー公示されていたマイケル・シニア外野手（２６）の獲得を発表。シニアを４０人枠に入れるため、１月１３日（同１４日）に１年１２０万ドル（約１億９０００万円）メジャー契約を結んだばかりのアンディ・イバネス内野手（３２）を事実上の戦力外となるＤＦＡとした。主に二塁、三塁を守るイバネスは昨季、タイガー