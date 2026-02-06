超特急 超特急が『NYLON'S NEXT 2026 AWARDS』でJ-POPグループ部門を受賞。都内で行われた授賞式では「超特急は15周年という節目の年なので、本当に馬のように飛躍していきたいと思います！」と受賞の喜びとともに意気込みを語った。同アワードは、NY発祥のファッション＆カルチャー雑誌『NYLON JAPAN』が選出する、2026年にさらなる活躍が期待される人を表彰するもので、今年が初開催。超特急ほか、庄司浩平、志田