巨人は６日、春季宮崎キャンプ第２クール２日目を迎える。天気は曇り。１軍の練習メニューが発表され、アップと練習の冒頭は室内の木の花ドームで行われる。守備練習ではサインプレーなどは一部非公開で行われる。内野手の守備位置は一塁がリチャード、荒巻。二塁が門脇、浦田、宇都宮。三塁が坂本、ダルベック。遊撃が泉口、小浜、石塚となっている。高卒２年目の石塚は前日５日は初めてシートノックで三塁に入った。この