親になると、「我が子が健康でいられるように……」との思いから、家庭内の衛生観を見直すことも多いものです。ただ、一方で我が子が関わる近しい人の衛生観には口を出しづらいことも……。佐藤ゆりさん（仮名・42歳）は、義父母宅へ初めて我が子を泊まらせた際、今まで知らなかった義父母たちの衛生観に衝撃を受けました。◆我が子を溺愛してくれる義父母の姿が微笑ましかったゆりさんは、12年前に結婚。結婚後、義父母とは比較的