数々の人気アーティストが所属するSM ENTERTAINMENT所属の男子練習生で構成されたチーム“SMTR25”初のバラエティ番組『応答せよ！僕らのハイスクール』（全8話）が、2026年2月13日より、毎週金曜日の夜8時20分より、日韓同時・国内独占無料放送される。この度、番組に参加するSMTR25のメンバーが解禁された。【映像】15名のメンバー『応答せよ！僕らのハイスクール』は、SM ENTERTAINMENT所属の男子練習生で構成されたチーム