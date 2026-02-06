プロゴルファーの金田久美子（36＝スタンレー電気）が6日までに自身のインスタグラムのストーリーズを更新。“全身ジョーダン”コーデを公開した。「全身ジョーダンでした」と、ジャンバー、フリース、パンツ、スニーカーなどナイキが展開するバスケットボールブランド「ジョーダン・ブランド」でそろえた姿の写真をアップ。「Nike形がとてもよいバック以外全身ジョーダン＠niketokyo」ともつづった。金田は、昨季はメル