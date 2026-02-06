立春を迎え全国的に春の陽気となった5日、神奈川県松田町では一足早く春の訪れを告げる河津桜が咲き始めています。【映像】桜の写真を撮る人らの様子「関東の富士見百景」にも選ばれる「松田山ハーブガーデン」にはおよそ360本の河津桜が植えられ、富士山との競演が楽しめる名所として知られています。5日現在で四分咲きで、例年より早く桜が咲き始めたため、多くの人が集まる「まつだ桜まつり」を予定よりも一週間早め7日か