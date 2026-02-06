総務省統計局が公表した家計調査によると、2025年の餃子の1世帯（2人以上）あたり年間支出額は、浜松市が4046円で、都道府県庁所在地と政令市のなかで3年連続でトップとなった。2位は宇都宮市が3575円で、3位から順位を上げ、3位は宮崎市が3418円で、2位からランクを落とした。また、ラーメン（中華そば）の1世帯あたり支出額（2人以上、外食）は、山形市が2万5102円で、4年連続の全国1位となった。2位は山形市とトップ争いを演じ