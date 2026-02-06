便利さの裏にある「取り付け位置」の落とし穴ドライブへ出かけるとき、ダッシュボード周りに何が置いてあるかで、その人の運転スタイルが少し見えてくることがあります。なかでも多いのが、ナビや音楽操作のためにスマートフォンを固定するホルダーです。今やスマホは車内で欠かせない存在ですが、便利さに任せて取り付けてしまうと、思わぬ落とし穴にはまることもあります。【画像】「これはアウトー！」 これが違反になる「