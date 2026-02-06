古川康氏（自民前職）Q経済対策高市早苗首相は解散表明の記者会見で「責任ある積極財政」を掲げ「行き過ぎた緊縮志向の流れを終わらせる」としました。経済対策についてどのように考えますか。A地方の成長なくして国の発展はない。物価高対策・経済安全保障対策をはじめとする積極財政を支持する。特に地方のインフラ整備や防災・減災対策は「コスト」ではなく将来への「投資」であり、大胆な予算措置が必要だ。Q