＜フィリピンゴルフ選手権初日◇5日◇ワックワックG＆CC（フィリピン）◇7188ヤード・パー72＞アジアンツアー今季開幕戦の第1ラウンドが終了した。日本勢は4人が出場している。【写真】パリ五輪で銅メダルを獲得した松山英樹日本勢最上位発進を決めたのは、3バーディ・3ボギーの「72」で回った香妻陣一朗で、イーブンパー・22位タイにつけた。そのほか、石坂友宏と小斉平優和が「73」で1オーバー・39位タイ、池村寛世が「77」で5