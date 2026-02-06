総務省が6日発表した2025年の2人以上世帯の家計調査によると、1世帯当たりの月平均消費支出は31万4001円で、物価変動の影響を除く実質で前年比0.9％増となった。プラスは3年ぶり。自動車に関連する費用や授業料の支出が増えた。同時に発表した25年12月の消費支出は、前年同月比2.6％減だった。マイナスは2カ月ぶり。洋服などの衣料品のほか、魚介類や菓子類などの食品支出が減った。