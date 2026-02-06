阪神の沖縄・宜野座キャンプは6日、第2クール初日を迎えた。この日から、森下、小幡、嶋村、谷端、高寺、百崎、井坪の「早出」の練習メニューの欄に「ピ」の文字が。「ピ」の意味は、ピラティス。昨年も宜野座キャンプに訪れたピラティスインストラクター・市川いずみさんによるピラティストレーニングが行われた。突如来訪した「ピラティスの女神」に、宜野座は騒然。報道陣も一斉にカメラを向けるなど、異様な空気に包ま