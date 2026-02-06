ますだおかだ岡田圭右（57）が5日夜、インスタグラムを更新。娘の岡田結実（25）が4日にインスタグラムで第1子を出産したと発表したことを受けて「#岡田おじいちゃんになりました」と報告した。岡田は、赤ちゃんの絵文字とともに「おめでとう」と祝福し「めでたい」の文字を乗せた卵の写真を投稿。「今朝の双子卵嬉しい事が続くね#双子の日に双子卵が出るというミラクル」と、2月5日の「双子の日」に併せて喜んだ。娘の結実は4