４人に1人が要介護になる時代、その原因は血管と血液の老化 健康寿命を延ばすのは血管と血液 要介護の2045年問題をご存じですか。2045年には首都圏で高齢者の割合が30％を超え、地域によっては40％を超えると予測されています。要介護認定者は2020年の約660万人から約900万人まで跳ね上がる見込みです。 要介護となる原因の第一位が認知症。厚生労働省は、2025年には軽度認知障害（ＭＣＩ）を含め、高齢者の