米株価指数先物時間外取引下落、ナスダック1%超安 東京時間08:45現在 ダウ平均先物MAR 26月限48838.00（-160.00-0.33%） Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限6780.75（-40.00-0.59%） ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限24387.25（-263.75-1.07%）