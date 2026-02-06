昨年の宝塚記念の覇者メイショウタバル（牡５歳、栗東・石橋守厩舎、父ゴールドシップ）は、武豊騎手＝栗東・フリー＝とのコンビ継続で大阪杯・Ｇ１（４月５日、阪神競馬場・芝２０００メートル）に向かうことが分かった。管理する石橋調教師が２月６日、発表した。石橋師は「オーナーと豊といろいろ相談して決めました。阪神も相性が良さそうだからね」と石橋師は説明した。前走の有馬記念（１３着）後は放牧に出されている。