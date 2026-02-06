鍋なしで作るロイヤルミルクティー 寒い日はおうちでホットドリンクを飲んでリラックスする方も多いはず。今回は鍋不要で作れるロイヤルミルクティーをご紹介します。 ティーバッグを皿に置き、湯をかけて茶葉を開かせておきます。その間にマグカップに牛乳を入れてレンジ加熱。温かくなった牛乳にティーバッグを入れればロイヤルミルクティーのできあがり！ おいしいミルクティーが作れた！とつくれぽ100件超え つくれぽ（