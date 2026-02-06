2002年の発売以来、入浴剤からマスコットが現れるワクワク感で人気を得ているバンダイ『びっくらたまご』。近年は、Mrs.GREEN APPLEやENHYPENとのコラボで大人の方も楽しめる入浴剤需要が高まる中、疲れや面倒くささから入浴を“先延ばしにする”“やめる”行動を比喩した「風呂キャンセル界隈」の救世主としても話題に。累計出荷数2億5000万個（2026年2月時点）を突破し、子どもから大人まで魅了する開発の裏側と、バンダイが仕