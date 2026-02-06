グラビアアイドルの新田妃奈（26）が6日までに、自身のインスタグラムを更新。水着姿を投稿した。「どんな場所でどんな撮影…？」とつづり、コンクリートの壁や、窓など、まだ工事途中とみられるような場所で、布面積が少ない白のビキニ姿でポーズをとる2ndDVD「えちえちプリンセス」（25年11月発売）カットを公開した。また、別の投稿では「アームズマガジン表紙発売イベント、完売ハートイベントに来てくれた方ありがとうござ